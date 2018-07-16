В Татарстане ожидаются дожди и до +32 градусов

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В Татарстане сегодня, 16 июля, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град. Утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17—22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике — от +27 до +32 градусов.

В Казани столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов выше ноля. В Набережных Челнах ожидается от +28°С до +30°С.