Кафу: «В решающем матче никто не будет рисковать»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу в интервью «Известиям» оценил происходящее на ЧМ–2018:

«С удовольствием отмечу, что с 1994 года футбол в России значительно изменился. Успех на чемпионате Европы в 2008 году сменился истинным прорывом в 2018-м. Никто не ожидал такой прыти от россиян. Тем более никто не мог представить их победу над сборной Испании. Уверен, теперь вам остается ждать появления новых качественных игроков, вдохновленных победами сборной. После этого ЧМ-2018 в футбольные секции будет настоящий наплыв детей.

Кто станет чемпионом? Мне придется сделать очень трудный выбор. Да, Франция играет очень хорошо, но Хорватия показывает чудовищно везучий футбол. Не хотелось бы верить в то, что у их тренерского штаба есть установка дотягивать до дополнительного времени. Я знаю точно, что в решающем матче никто не будет рисковать. Мы не увидим открытый футбол с обилием забитых голов», — подытожил Кафу.