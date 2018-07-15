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Защитник Николай Зайцев стал игроком «СКА-Хабаровск»

12:17, 15.07.2018

Защитник Николай Зайцев продолжит карьеру в ФНЛ. 29-летний футболист, который с 2015 года играл за пермский «Амкар», подписал контракт с клубом «СКА-Хабаровск». Договор рассчитан на два года. Об этом сообщает пресс-служба хабаровчан. В новой команде Зайцев будет играть под 3-м номером.

На протяжении карьеры Николай Зайцев также выступал за краснодарскую «Кубань», московский ЦСКА, новороссийский «Черноморец», нижнекамский «Нефтехимик», саранскую «Мордовию», оренбургский «Газовик», нижегородскую «Волгу», владикавказскую «Аланию» и «Тосно» из Ленинградской области.

За «Амкар» с 2015 года Зайцев провел 71 матч и забил 3 гола.

СпортФутбол
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