Эрмитажный кот Ахилл угадал бронзового медалиста ЧМ-2018 — Бельгию

Эрмитажный кот Ахилл верно угадал бронзового медалиста ЧМ-2018 в России. Напомним, кот-оракул предсказывал исход поединков, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Официальный сайт Эрмитажа сообщает: «Ахилл немного помедлил с выбором и даже коснулся миски с флагом Англии, после чего решительно подошел к миске страны-соперницы и съел все до последнего. Для верности, посоветовавшись с журналистами, решили сделать второй подход к мискам. Ахилл сперва дал понять, что он не совсем понимает, зачем это нужно, для него все уже было ясно, но потом, учтя, как это важно для зрителей, опять выбрал миску с флагом Бельгии и уже не отвлекался, пока не съел все дочиста. Что ж, Ахилл давно хотел, чтобы сборная Бельгии одержала победу, он ведь болел за эту команду! Это второй раз, когда Ахилл поддерживает бельгийских футболистов. И его надежды оправдались!»

Команда Бельгии одержала победу со счетом 2:0 и заняла третье место в чемпионате мира по футболу — 2018.