В Альметьевске лжесотрудники Роспотребнадзора вымогали деньги у бизнесменов

Неизвестные лица под видом сотрудников Роспотребнадзора обращаются к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Альметьевске и требуют перечислить 2 тыс. рублей за комплект нормативно-правовых актов в связи с грядущей плановой проверкой.



«По информации владельцев бизнеса, звонки совершены женщиной, представляющейся некоей Анастасией Николаевной, с требованием перечислить денежные средства в размере 2 тысячи рублей», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по РТ.

Отмечается, что это уже двенадцатая атака на бизнесменов республики со стороны мошенников в 2018 году. Предыдущие действия злоумышленники совершали в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске и Чистополе.

«Управление и его территориальные отделы не имеют никакого отношения к перечислению денежных средств за оплату различного рода услуг. Все случаи обращения неизвестных лиц, указанные выше, являются мошенничеством», — добавили в ведомстве.

Официальный план проверок на 2018 год размещен на сайте управления.