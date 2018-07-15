Президент Колумбии попросил Трампа уговорить Путина не поддерживать Мадуро

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил американского лидера Дональда Трампа уговорить президента России Владимира Путина отказаться от поддержки режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.



«Чтобы помочь разрешить кризис в Венесуэле, я прошу президента Трампа добиться от Путина прекращения поддержки режима Мадуро»,— говорится в сообщении Сантоса в Twitter.

Напомним, встреча Путина и Трампа начнется 16 июля в 13.15 в Хельсинки и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции.

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы. Причиной для их введения стали прошедшие нечестные, по мнению ЕС, президентские выборы 20 мая. Трамп также усилил санкционное давление на страну.