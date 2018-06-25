ЕС ввел санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы. Причиной для их введения стали прошедшие, по мнению ЕС, нечестные президентские выборы 20 мая.

«25 июня 2018 года совет решил ввести ограничительные меры в отношении 11 лиц, занимающих официальные посты», — цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что на президента Николаса Мадуро санкции распространяться не будут. Общее количество человек, которые попали под санкции ЕС в отношении Венесуэлы, теперь достигло 18 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп также усилил санкционное давление на страну.