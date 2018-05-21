США расширили санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп усилил санкционное давление на Венесуэлу после прошедших там выборов, которые Вашингтон считает фиктивными.

Основная цель новых ограничений — затруднить Каракасу распродавать госактивы. Гражданам США запрещено покупать долговые обязательства Венесуэлы, передает «Коммерсант».

«Сегодняшнее распоряжение перекрывает еще одну лазейку для коррупционных действий, теперь властям Венесуэлы будет труднее продавать некорректно оцененные активы»,— заявил представитель администрации США.

Напомним, президента Венесуэлы Николаса Мадуро переизбрали на второй срок. По предварительным данным, за него отдали свои голоса 67,7% избирателей.