В «Газбанке» зависли 230 миллионов рублей госпредприятий

На балансе лишенного лицензии самарского «Газбанка» зависли 230 млн рублей государственных и муниципальных предприятий. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Провел совещание по «Газбанку». Бюджетных денег в нем не было и быть не могло», — написал Азаров в своем Twitter.

По данным Минфина, остатки по счетам МУПов и предприятий с государственным участием составляют 230 млн рублей. При этом кредиты «Газбанка» МУПам и предприятиям с госучастием превышают этот показатель в 10 раз — 2,2 млрд рублей.

Напомним, самарский «Газбанк» лишился лицензии 11 июля, в кредитной организации назначена временная администрация. В региональном правительстве пытаются успокоить население, рассчитывая на АСВ. Подробнее — в материале «Реального времени».