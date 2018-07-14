Южная Корея вызвала военного атташе России из-за полетов бомбардировщиков Ту-95

Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе России из-за нарушений опознавательной зоны южнокорейской ПВО российскими бомбардировщиками Ту-95МС.

В связи с инцидентом России выразили протест в Министерстве обороны Южной Кореи. Также отметили, что действия российских бомбардировщиков не способствуют стабилизации ситуации на Корейском полуострове, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Yonhap.

При этом отмечается, что Минобороны РФ сообщило о плановых полетах двух стратегических бомбардировщиков над Японским и Желтым морями.

Напомним, что утром 24 ноября 2015 года на сирийско-турецкой границе истребитель F-16 (Турция) сбил российский бомбардировщик Су-24.