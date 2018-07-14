В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня». Спецтехника расчищает площадку от строительного мусора.



Отмечается, что 14 июля будет демонтироваться наружное оборудование, а служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле ТЦ, сообщает ТАСС.

Спецтехника, которая будет заниматься разбором здания, прибудет из Екатеринбурга 16 июля.

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша.