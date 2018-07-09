Мексиканский спортивный журналист: «Россия — это совсем не «водка, медведи и снег»

Мануэль Медина жил в Казани с зимы, чтобы подготовиться к ЧМ-2018 и рассказать американцам правду

Мануэль Медина — мексиканский спортивный журналист, который однажды (а именно во время прошлогоднего Кубка конфедераций) приехал в Казань, влюбился в нее и решил вернуться сюда жить. Он уже с прошлой зимы работает здесь для СМИ родной Мексики и Соединенных Штатов, а главной целью для себя обозначил ни много ни мало изменить представление американцев (в том числе латино-) о России. Корреспондент «Реального времени» пообщался с Мануэлем и выяснил, чем покоряет иностранцев Казань, в чем разница между российской и западной журналистикой и почему нынешний чемпионат мира — лучший в его карьере.

«Я ехал в город победителей, и теперь я понимаю, что это была отличная идея»

— Ты живешь в Казани с зимы, хотя чемпионат мира начался только в июне. Почему?

— Во-первых, мне очень понравилась Казань еще прошлым летом, когда я приехал на Кубок конфедераций. Я увидел, какой это красивый, чистый город. А люди здесь очень дружелюбны. Меня это покорило. И когда я был в Мексике, я подумал, что мог бы сделать еще лучшую работу о России, и, может быть, стоит приехать в Россию, чтобы начать здесь работать пораньше. Чтобы подучить русский язык, узнать больше о культуре и традициях. В Мексике я никогда не видел снега. Поэтому я решил прилететь еще зимой, чтобы увидеть настоящую российскую зиму — со снегом и льдом. Я хотел попробовать что-то новое для себя.

— Но почему не Москва или Питер, а именно Казань?

— Я пробыл в Казани почти три недели прошлым летом и один день в Москве. В Петербурге я не был. Но в Казани я понял, что чувствую себя здесь как дома. Я встретил здесь много друзей, потому что, наверное, Казань наиболее дружелюбный из всех городов. Здесь было легко с самого начала. Мне помогли с квартирой, помогали с передвижением, с переводом, с работой и со многим другим.

Но что еще важно, Казань — это спортивная столица! А я спортивный журналист. Когда ты здесь, ты всегда находишься на каких-то крупных финалах, здесь лучшие команды России. В российском волейболе, баскетболе, хоккее… Я ехал в город победителей, и теперь я понимаю, что это была отличная идея!

Я решил прилететь еще зимой, чтобы увидеть настоящую российскую зиму — со снегом и льдом. Я хотел попробовать что-то новое для себя



— А как же футбол? Почему ты его не упомянул?

— Ну футбол здесь не так хорош, но это все равно хороший опыт для меня. Я узнал многих людей и профессионалов.

«У вас очень хорошо поддерживается спорт»

— Почему, по-твоему, Казань так успешна в спорте и в других областях?

— Говорил на эту тему с коллегами. Я думаю, потому что здесь много подходящей и хорошей спортивной инфраструктуры. У вас есть Центр тенниса, Центр бадминтона, Дворец водных видов спорта. Я думаю, здесь большая поддержка спорта от правительства — находят спонсоров, средства и это очень хорошо. Потому что для меня стало сюрпризом, что в Казани так много профессионального спорта на высшем уровне. За те месяцы, которые я здесь провел, я увидел так много финалов! В женском волейболе, в мужском волейболе, хоккей, баскетбол… Я не ожидал поучаствовать в таком количестве финалов. Это невероятно!

— Что-то понял о том, какая здесь экономика?

— Это очень тяжело для меня. Не знаю, как республика работает. Я не могу понять, как она сохраняет столько денег, ведь я знаю, что из регионов финансы уходят в Москву. Я не очень хорошо разбираюсь в политике, но, наверное, дело в статусе республике. Плюс Казань — не очень большой город по меркам мексиканцев, и это позволяет везде сохранять чистоту, ухаживать за ним, строить что-то новое…

Казань — не очень большой город по меркам мексиканцев, и это позволяет везде сохранять чистоту, ухаживать за ним, строить что-то новое…



«Лучшим в истории этот ЧМ делают российские люди»

— Ты поездил по многим российским городам во время чемпионата мира. Что стало самой большой неожиданностью для тебя?

— Может, я уже ко многому привык за те шесть месяцев, которые здесь провел, меня уже мало что удивляло. Я же провел работу, подготовился. Я все узнал и был готов к вашим реалиям, я знал все о транспорте. Я даже русский уже немного знаю и могу со всем разобраться.

— Многие говорят, что этот чемпионат мира уже стал лучшим в истории. Тебе есть с чем сравнивать. Как считаешь, это правда?

— Я как раз именно об этом недавно и говорил на радио, которое вещает на Мексику и Соединенные Штаты. Я был в Южной Африке в 2010-м, был в Бразилии в 2014-м, был на Копа Америка в Чили и США, а также на Олимпийских играх в Бразилии. И для меня именно российский чемпионат стал лучшим событием за последние 10 лет.

Я не знаю, почему. Да, здесь отличная организация, но я видел это и в Африке, и в Бразилии. Здесь хорошая инфраструктура, отличные стадионы… И это я тоже видел в Африке и Бразилии. Но что стало настоящим сюрпризом для всех — это российские люди. Потому что мы знаем об африканцах, что они много танцуют, они всегда счастливы, никого это не удивило. В Бразилии я знал, что это такие же люди, как «латины», мне было легко понять их.

А от России я не знал, чего ожидать. И российские люди оказались очень «движушными», хорошими и, самое главное, гостеприимными. Например, мы сидим в ресторане в Екатеринбурге, и нам говорят: «О, вы мексиканцы! Добро пожаловать в Россию, это десерт бесплатно для вас». И окружающие тоже, как только слышат, тоже говорят: «О, вы мексиканцы? Могу я сделать фото с вами? Вы хотите пива? Может быть, хотите завтрак?». Мы чувствуем настоящее гостеприимство! Это классно!

Плюс здесь очень неожиданный и необычный чемпионат со спортивной точки зрения. Мы получили много сюрпризов. Мексика победила Германию, Корея вообще ее «выбила», Россия прошла в четвертьфинал и отправила домой Испанию. Бельгия уступала Японии 2:0, потом спасла этот матч, забив три мяча. То есть тут все круто со всех сторон. И со спортивной, и со стороны людей, и видно, что здесь проделана невероятная работа.

— Ты всегда говоришь, что твоя миссия показать Россию с новой стороны в Америке. Как твои успехи? Ты уже видишь изменения в умах людей?

— Да, да! Я всегда выступаю так: все думают, что Россия — это много водки, медведи, снег… И я удивляю американцев и мексиканцев, когда пишу статьи или показываю видео — они понимают, что это неправда. Я показываю это с такого ракурса: «Подождите, Россия — это очень крутое место! Это не только то, что постоянно выкладывают в YouTube — какие здесь суровые и сокрушительные люди, какие они агрессивные, какой здесь плохой бейсбол». Я рассказываю, что Россия — намного больше, чем это. И я всегда, на каком бы языке ни вещал — на испанском, английском или португальском, стараюсь изменить представление о России.

Я рассказываю, что Россия — намного больше, чем это. И я всегда, на каком бы языке ни вещал — на испанском, английском или португальском, стараюсь изменить представление о России



«Я совсем не вижу от «Рубина» работы с болельщиками

— Ты видел, как в России работают журналисты и пресс-службы. Сравни это с Мексикой.

— Я думаю, работа журналиста в Мексике очень похожа на работу в Америке. Мы многое переняли у американцев. Потому что у нас много разных ТВ-каналов, радио и других СМИ. Когда я приехал в Россию, увидел несколько другой подход. Например, в России много говорят о том, что происходит вокруг спортивного события. Вы пишете о том, что происходит вокруг «Казань Арены», какая атмосфера там, или делаете репортаж с улицы Баумана. Наши же спортивные журналисты берут в фокус только само спортивное действие. И я немного учусь этому, я познаю журналистику с новой для себя стороны. Российская журналистика совсем другая, не похожая на американскую и мексиканскую. Мы больше делаем упор на страсть, эмоции игры. Россияне не сосредотачиваются только на спорте.

— А что о пресс-службах?

— Возможно, они будут ненавидеть меня, но я могу назвать только два клуба, которые работают действительно профессионально по части пресс-службы и в социальных сетях. Я могу сказать тебе, кто лучшие. Лучшими для меня являются волейболисты, «Зенит-Казань». Я не знаю почему, но работая с ними, я чувствую себя свободно, я всегда информирован. Социальные сети просто невероятные, они действительно круто ведут социальные медиа, одни из лучших в Казани. А вторые — это «Ак Барс». Здесь я тоже вижу хорошую работу с социальными медиа. Во время матча я могу обратиться к пресс-секретарю, который говорит и по-русски, и по-английски. Конечно, очень гостеприимны в УНИКСе.

И последние по уровню — это «Рубин». Я просто не вижу никакой работы по продвижению. На улицах и в интернете я вижу «Зенит», УНИКС и иногда «Ак Барс». А что касается «Рубина», я живу прямо рядом с «Казань Ареной» и за шесть месяцев я не увидел никакой рекламы или афиши. Кто здесь играет? Я вижу много рекламы, вижу рекламу концертов в «Корстоне», но ничего не знаю и не вижу о «Рубине». И это очень обидно. Потому что у вас спортивная столица, у вас очень классное место для спортсменов!

«Не понимаю, почему британские и американские СМИ лгут про российских людей»

— До начала мундиаля в западных СМИ пошла настоящая информационная волна против России — мол, не стоит сюда ехать, здесь расизм и так далее. В Мексике было то же самое?

— Нет, я не думаю, что у нас была подобная пропаганда. Да, я видел много подобных сообщений из Британии. Некоторые «особенные» газеты всегда врут о «хулиганах», которые готовятся к дракам и могут убить вас, и много других историй о Кубке мира. Тупых историй обо всем этом. Я видел подобное и в США, и еще в нескольких странах. Но в Мексике и других странах Латинской Америки такого нет. Но люди все равно были насторожены. Все-таки Россия очень… другая.

— Как думаешь, почему британские СМИ все это делали и продолжают делать?

— Как и американцы. Я не знаю. Это не то чтобы страх, но они всегда вспоминают войну, их почему-то волнует Россия, но это все о политике. Я не понимаю, почему они врут и о простых людях тоже. Потому что для меня как для журналиста фабриковать истории о людях неприемлемо. Непонятно, как такое вообще можно делать! Ты не журналист, если занимаешься таким. Но я не имею понятия, почему они это делают. В Латинской Америке нет никаких ложных историй о России, никто не выступает против нее.

Для меня как для журналиста фабриковать истории о людях неприемлемо. Непонятно, как такое вообще можно делать! Ты не журналист, если занимаешься таким



— Еще один вопрос о журналистике: есть такое мнение, что российские СМИ несвободны. Ты это чувствуешь? И как обстоят с этим дела на твоей родине?

— В Мексике много проблем с медиа. За последние 6 лет у нас было убиты 42 журналиста. Больше всего наших журналистов убили не в Сирии или Афганистане, а в Мексике! Они писали не о войне, а о проблемах с нашим правительством. Кроме того, у нас есть такие проблемы, как наркокартели, у нас проблемы с армией и людьми. В общем, у нас много проблем. И если они говорят об этом правду, то рискуют быть убитыми. Это большая проблема для нас.

Здесь же я посмотрел много медиа, и в основном в них говорят о России хорошо. Я много раз проводил здесь интервью, и всегда говорили лишь позитивно, никогда не получал плохих ответов. Я говорю им, что никогда здесь не работал, поэтому хочу узнать их мнение — ведь люди в России не получают больших денег, у них низкие зарплаты.

«Большую роль в успехе России сыграла удача»

— Почему сборная Мексики вылетела так рано?

— Я думаю, это проблема мексиканского менталитета. Многие мексиканцы не верят в победу. «Как мы можем победить, мы же мексиканцы!». Они думают, что мы не очень хорошие спортсмены, у нас нет хорошей спортивной инфраструктуры. Это первый раз, когда у нас очень много футболистов, которые играют не в Мексике, а в Европе. У нас есть Уго Санчес, Чичарито, игравший в «Манчестер Юнайтед», и много игроков из Бундеслиги. Я думаю, дело в вере в себя. И это касается всех мексиканцев. Ведь когда Мексика выиграла у Германии, в команде могли подумать: «Стойте, мы выиграли у немцев, значит, мы можем победить и остальных» — и как следует подготовиться к другим командам. Вместо этого они проигрывают Швеции 3:0 и думают: «Мы проиграли 0:3, как же мы будем бороться с такой сильной Бразилией?» Я думаю, больше всего это проблема менталитета. Это логика проигравшего. И это большая проблема для нас.

— Российская команда выступила очень неожиданно и дошла до четвертьфинала. Как считаешь, в чем секрет успеха?

— Тут два фактора. Первое — это атмосфера на стадионах. Российские города делали всех просто сумасшедшими. Это действительно невероятно! Болели очень громко, как-то особенно. Помогли невероятные стадионы, как например в Санкт-Петербурге, там болеют очень громко. И российские игроки чувствовали эту поддержку. Плюс они на этих стадионах уже играли, они привыкли к ним.

И, конечно, здесь не обошлось без удачи, если быть честными. Россияне играли с очень слабой Саудовской Аравией, потом с Египтом, который был без лучших игроков. И когда они сыграли с действительно сильной командой, как Уругвай, это стало очевидно. Я не знаю, что произошло в матче с испанцами. Вратарь взял два пенальти — и победа! Думаю, это удача. В футболе очень важно поймать удачу.