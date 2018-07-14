Венедиктов решил забрать шеф-редактора оренбургского «Эха» в Москву

Шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге» Максим Курников рассказал о своем уходе. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что Курников переезжает в Москву.

Накануне во время вещания оренбургской редакции Курников объявил о своем уходе и сообщил, что его место займет Ирина Левина.

При этом он не стал рассказывать о своих планах и причинах ухода. Главной причиной он назвал то, что Левина уже давно готова возглавить радиостанцию.

Также вчера в эфире Венедиктов раскрыл подробности отставки Курникова. По его словам, шеф-редактор по семейным обстоятельствам переезжает из Оренбурга в Москву. Главред станции берет его в основную редакцию.