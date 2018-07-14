В Москве за мошенничество арестовали бывшего топ-менеджера «дочки» «Газпрома»

В Москве за особо крупное мошенничество арестовали Игоря Мукана — бывшего топ-менеджера ООО «Газэнергосеть ресурс» — дочерней компании «Газпрома».

По версии следствия, вместе с двумя подельниками он похитил более 2 млрд руб., поставив топливо на эту сумму компании, находящейся сейчас в процедуре банкротства, передает «Коммерсантъ».

Вместе с ним по уголовному делу проходят предприниматели Алексей Романов и Роман Кочанов.



Напомним, ранее «Реальное время» выяснило, как два сотрудника УФСИН на «гуманитарной помощи» от заключенных погорели.