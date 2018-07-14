Центробанк начал проверку публикации исходного кода вируса для атак на банки

Банк России начал проверку после публикации в открытом доступе исходного кода вредоносного программного обеспечения (ПО), которое может привести к новой волне хакерских атак на банки.



Неизвестные выложили в интернете архив с файлами под названием Pegasus. В архиве содержится исходный код трояна, передает Reuters со ссылкой на источники. Помимо исходного кода, в архиве представлены контактные данных и должности сотрудников десятков российских банков, в их числе Сбербанк, Промсвязьбанк и Металлинвестбанк.

К исходному коды прилагается описание того, как обойти банковскую систему по противодействию атакам, а также размещена информация, как происходит процесс передачи платежей через Автоматизированное рабочее место клиента ЦБ.

«Банк России в курсе данной ситуации и проводит необходимые мероприятия», — заявили в ЦБ.

Отмечается, что большая часть обнародованной информации устарела.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что в 2022 году общие потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн.