В США вынесли первый приговор по «российскому делу»

Суд федерального округа Колумбия вынес первый приговор в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.



Голландский юрист Алекс Ван Дер Зуаан, признавший вину в даче ложных показаний сотрудникам команды Мюллера и следователям ФБР, приговорен к лишению свободы сроком на 30 дней и штрафу в размере $20 тыс.

«То, что я сделал, было неправильным. Я извиняюсь перед судом за содеянное», — передает ТАСС слова подзащитного со ссылкой на Axios.

При этом адвокаты добивались условного освобождения своего клиента.

Напомним, комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил расследование о «вмешательстве» России в американские президентские выборы завершенным.