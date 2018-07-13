ВС РФ признал незаконной продажу автовокзала в Нижегородской области
Верховный суд РФ признал незаконной продажу автовокзала в Лысково в Нижегородской области. Жалоба администрации Лысковского района на решение об отмене сделки отклонена.
Требования обвинения о признании недействительным договора купли-продажи здания автовокзала признаны обоснованными, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В августе 2017 года Арбитражный суд Нижегородской области признал продажу Лысковским пассажирским автотранспортным предприятием (ЛПАП) автовокзала ООО «ЛИИ» незаконной.
Администрация города обжаловала это решение в нескольких инстанциях.
Окончательно вопрос был решен 3 июля. Верховный суд признал договор недействительным.НедвижимостьОбществоВласть
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