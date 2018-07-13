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ВС РФ признал незаконной продажу автовокзала в Нижегородской области

16:58, 13.07.2018
ВС РФ признал незаконной продажу автовокзала в Нижегородской области
Фото: google.ru/maps/скриншот

Верховный суд РФ признал незаконной продажу автовокзала в Лысково в Нижегородской области. Жалоба администрации Лысковского района на решение об отмене сделки отклонена.

Требования обвинения о признании недействительным договора купли-продажи здания автовокзала признаны обоснованными, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе 2017 года Арбитражный суд Нижегородской области признал продажу Лысковским пассажирским автотранспортным предприятием (ЛПАП) автовокзала ООО «ЛИИ» незаконной.

Администрация города обжаловала это решение в нескольких инстанциях.

Окончательно вопрос был решен 3 июля. Верховный суд признал договор недействительным.

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