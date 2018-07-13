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Хоккеисты «Лады» собрались на общекомандное собрание и прошли медосмотр перед подготовкой к сезону

15:31, 13.07.2018

Хоккеисты «Лады» собрались в Тольятти и приступили к прохождению медицинского осмотра. Исключением стал лишь латвийский нападающий Артурс Озолиньш, который присоединится к команде на следующей неделе, сообщает пресс-служба волжан.

После медицинских процедур состоялось командное собрание, на котором с приветственным словом к игрокам обратились спортивный директор тольяттинской команды Владимир Кречин и тренерский состав во главе с Анатолием Емелиным. Помогать главному тренеру в сезоне 2018/19 будут не только Аркадий Андреев и Дмитрий Курошин, но и Александр Нестеров, который хорошо известен тольяттинским болельщикам. Тренером по физической подготовке назначен Сергей Медведев.

СпортХоккей
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