Следком предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей

Следственный комитет России совместно с представителями «Национальной медицинской палаты» предложил ввести в Уголовный кодекс новую статью и изменить еще одну для выделения ответственности медицинских работников. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Предлагается введение новых статей в УК РФ: статьи 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и статьи 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что предлагаемые изменения, в отличие от действующих норм УК РФ, содержат указание на субъект преступления — медицинского работника, и конкретизацию вида помощи — медицинскую, в том числе медицинских услуг.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать группу, которая будет расследовать дела, связанные с медицинскими работниками.

