В СК создадут группу для расследования преступлений врачей

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать группу, которая будет расследовать дела, связанные с медицинскими работниками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



«Председатель СК России поручил создать совместную группу, которая будет специализироваться на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о ятрогенных преступлениях. При этом также поставлена задача организовать проведение собственными силами — отделами судебно-медицинских исследований сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Казани направлено в суд уголовное дело в отношении врача-колопроктолога частной медицинской клиники Халиля Зиятдинова. Врача обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть пациента. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.