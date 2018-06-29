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В СК создадут группу для расследования преступлений врачей

22:58, 29.06.2018
В СК создадут группу для расследования преступлений врачей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать группу, которая будет расследовать дела, связанные с медицинскими работниками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председатель СК России поручил создать совместную группу, которая будет специализироваться на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о ятрогенных преступлениях. При этом также поставлена задача организовать проведение собственными силами — отделами судебно-медицинских исследований сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Казани направлено в суд уголовное дело в отношении врача-колопроктолога частной медицинской клиники Халиля Зиятдинова. Врача обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть пациента. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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