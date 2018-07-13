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Следком Башкирии начал проверку обстоятельств падения стены на ребенка

14:42, 13.07.2018
Следком Башкирии начал проверку обстоятельств падения стены на ребенка
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Башкирии ребенок получил травмы из-за упавшей на него кирпичной стены. Следственное управление СКР по республике организовало проверку.

По данным следствия, инцидент произошел еще в мае 2018 года. В деревне Златоустовка Федоровского района четверо детей в возрасте от 12 до 14 лет играли на территории школы, уточняет пресс-служба ведомства.

На 12-летнего мальчика упала стена кирпичного туалета. В Следкоме объяснили, что не реагировали на происшествие так долго, поскольку родители мальчика не заявили о нем.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оценивается степень причиненного вреда здоровью пострадавшего, а также проверке подвергнется работа по соблюдению техники безопасности в школе, на чьей территории произошло происшествие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Происшествия Башкортостан
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