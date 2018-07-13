Следком Башкирии начал проверку обстоятельств падения стены на ребенка

В Башкирии ребенок получил травмы из-за упавшей на него кирпичной стены. Следственное управление СКР по республике организовало проверку.

По данным следствия, инцидент произошел еще в мае 2018 года. В деревне Златоустовка Федоровского района четверо детей в возрасте от 12 до 14 лет играли на территории школы, уточняет пресс-служба ведомства.

На 12-летнего мальчика упала стена кирпичного туалета. В Следкоме объяснили, что не реагировали на происшествие так долго, поскольку родители мальчика не заявили о нем.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оценивается степень причиненного вреда здоровью пострадавшего, а также проверке подвергнется работа по соблюдению техники безопасности в школе, на чьей территории произошло происшествие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.