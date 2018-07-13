Власти Саранска ограничат движение на Химмаше из-за матча «Мордовия» — «Нижний Новгород»

Власти Саранска ограничат движение в северо-восточной части города 17 июля. Часть улиц будет закрыта в связи с футбольным матчем между ФК «Мордовия» и ФК «Нижний Новгород».

Ограничение вводится в связи с обеспечением безопасности во время игры, сообщается на сайте администрации.

В этот день с 15.30 до 21.00 будет запрещено движение и парковка на дублере ул. Севастопольской (на участке от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла — четная и нечетная сторона).

Исключение будет сделано для общественного транспорта и жителей близлежащих домов.

Напомним, что для разбора инфраструктуры фан-феста власти Саранска также ограничат движение в городе с 17 июля по 1 августа.