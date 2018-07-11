Власти Саранска ограничат движение в центре города на две недели
Власти Саранска ограничат на две недели движение в центре города, чтобы разобрать все временные сооружения, возведенные к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Инфраструктуру фан-феста ЧМ-2018 будут демонтировать с 00.00 17 июля до 24.00 1 августа, сообщается на сайте администрации города. В это время в центре проезд и парковка будут разрешены только для транспортных средств по демонтажу инфраструктуры, а также для экстренных оперативных, аварийных и коммунальных служб.
Ограничения вводятся по следующим адресам:
- на парковке по ул. Советской, в районе здания Госсобрания РМ (ул. Советская, 26);
- на участке от дома №34 по ул. Советской до ул. Большевистской;
- на парковке, ограниченной зданиями по ул. Советской, 53, по ул. Большевистской, 11б, по ул. Советской, д. 49б, д. 49а, д. 47а и ул. Советской;
- на парковке по ул. Советской в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова.
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