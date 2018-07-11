Власти Саранска ограничат движение в центре города на две недели

Власти Саранска ограничат на две недели движение в центре города, чтобы разобрать все временные сооружения, возведенные к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Инфраструктуру фан-феста ЧМ-2018 будут демонтировать с 00.00 17 июля до 24.00 1 августа, сообщается на сайте администрации города. В это время в центре проезд и парковка будут разрешены только для транспортных средств по демонтажу инфраструктуры, а также для экстренных оперативных, аварийных и коммунальных служб.

Ограничения вводятся по следующим адресам: