Киев назвал имена 23 россиян, которых готов обменять на заключенных в РФ украинцев

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала имена 23 осужденных или арестованных на Украине россиян, которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключенных в РФ и Донбассе.

«Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ (я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур), кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе. Для всех них», — сказала она.

Так, в список попали Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений. По словам представителя Верховной рады, это те граждане РФ, которые уже осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях на Донбассе. По некоторым из списка идут судебные процессы, отметила она, пишет «Интерфакс».

«Обращаюсь с призывом к Российской Федерации — заберите ваших, отдайте украинцев», — призвала Геращенко.

Ранее стало известно, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев.