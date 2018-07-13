Антимонопольщики Удмуртии начали проверку по факту строительства фан-зоны в Ижевске

Управление ФАС России по Удмуртии начало проверку по факту строительства фан-зоны в Ижевске. Оно велось без проведения торгов.

Замруководителя управления Андрей Анголенко рассказал, что объект был построен на земле, находящейся в собственности АО «Летний сад». В свою очередь собственником компании является городская администрация, передает «Коммерсант».

Анголенко добавил, что такие организации проводят закупки по 223 ФЗ, который «дает большую свободу заказчикам».

Ранее уже сообщалось, что антимонопольщики заинтересовались фактом постройки объекта. Тогда гендиректор АО «Летний сад им. М. Горького» Сергей Буторин рассказывал, что работы ведутся на частные деньги.