ФАС заинтересовалась строительством фан-зоны в ижевском парке Кирова без торгов

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Удмуртии изучит ситуацию со строительством фан-зоны к ЧМ-2018 в ижевском парке Кирова. Городские власти отменили тендер, однако работы уже ведутся.

Гендиректор АО «Летний сад им. М. Горького», в структуру которого входит парк имени Кирова, Сергей Буторин рассказал, что работы ведутся на частные деньги.

«Никаких муниципальных и федеральных средств при строительстве фан-зоны не задействовано. Неизвестно, почему были отменены торги, может быть федеральные средства по программе не пришли», — приводит его слова «Коммерсант».

Буторин подчеркнул, что средства выделены не инвестором, а меценатом. Это позволило не проводить конкурс на определение подрядчика.

Сейчас возведением занимается ООО «Ижевская строительная компания» Дамирхана Салахутдинова.

Напомним, что торги были назначены на 24 мая. Начальная цена контракта составляла 70 млн рублей.

В УФАС по Удмуртии подчеркнули, что строительство на безвозмездной основе допускает возможность отказа от проведения конкурса. Однако в любом другом случае торги необходимы.