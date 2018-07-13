Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взрыве на руднике в декабре 2017 года

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взрыве на камско-устьинском гипсовом руднике в отношении 58-летнего горного мастера, 52-летнего начальника подземного участка добычи и 44-летнего главного инженера гипсового рудника и известкового карьера ООО «Фоника Гипс».

Они обвиняются по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека, повлекло причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, что 25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия. Изначально ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей, в настоящий момент, по данным прокуратуры, сумма снизилась до 2,1 млн рублей.

«Как полагает следствие, случившееся стало возможным из-за грубейшего нарушения фигурантами дела норм и правил в области промышленной безопасности, порядка ведения работ и уничтожения взрывчатых материалов. Один из обвиняемых частично признал свою вину, остальные с предъявленным обвинением не согласились», — говорится в сообщении прокуратуры.

В обеспечение гражданских исков следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Камско-Устьинский районный суд для рассмотрения по существу.