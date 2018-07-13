Президент WorldSkills International оценил организацию и проведение матчей ЧМ-2018 в Казани

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с членами совета директоров WorldSkills International во главе с президентом организации Саймоном Бартли.

Глава РТ сообщил, что сегодня в республике идет работа над созданием всей необходимой инфраструктуры для проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Так, для чемпионата строятся временные сооружения, а также продвигается строительство «Казань Экспо», где будут проходить соревнования. По словам Минниханова, матчи чемпионата мира по футболу, которые прошли в том числе и в Казани, стали хорошей тренировкой для отработки всех организационных вопросов — системы гостеприимства, вопросов обеспечения безопасности, действий волонтеров и др.

Президент WorldSkills International в ходе встречи заявил, что он впечатлен объемами работ, инвестиций и тем прогрессом, который наблюдается в Казани в части подготовки к чемпионату WorldSkills.

Саймон Бартли также положительно оценил организацию и проведение матчей ЧМ-2018. По его словам, уровень сервиса гостеприимства, работы волонтеров и фан-зоны был в период матчей в Казани на самом высоком уровне. Он выразил уверенность в том, что работа будет столь же хорошо организована и в период WorldSkills-2019, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что волонтерами WorldSkills-2019 в Казани хотят стать более 5 тысяч человек.