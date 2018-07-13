Капитальный ремонт завершили в четырех школах и девяти садиках Татарстана

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Сегодня на совещании в Доме правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов рассказал о ходе капитального ремонта в организациях республики.

Так, по его словам, ремонт уже завершили в четырех школах, девяти дошкольных образовательных учреждениях, 13 объектах культурного назначения, 15 подростковых клубах, сообщает пресс-служба президента РТ.

Всего планируется отремонтировать 28 школ, 94 детских садика, 11 профессиональных образовательных организаций, 42 объекта культурного значения и 28 подростковых клубов.

Напомним, в этом году на капитальный ремонт объектов культуры Татарстана выделено почти 343 млн рублей.