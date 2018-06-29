В Татарстане завершили капремонт на 12 из 42 объектов культуры

В Республике Татарстан из 42 запланированных объектов культуры уже отремонтированы 12, на остальных 30 ведутся работы. О этом рассказал на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Всего в этом году на капитальный ремонт объектов культуры Татарстана выделено почти 343 млн рублей.

Также продолжается капремонт подростковых клубов (ремонтируются 16 объектов из 28, остальные 12 отремонтированы) и учреждения социального обслуживания (ремонтируются 29 объектов из 34, пять уже отремонтированы).

Вместе с тем ведется ремонт восьми помещений муниципальных архивов из 19 запланированных, 11 объектов уже отремонтированы. В общей сложности на эти работы выделено 50 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

В начале июня Файзуллин сообщал, что в Татарстане ввели почти 47% от запланированного на 2018 год жилья.