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Госсобрание Марий Эл поддержало повышение пенсионного возраста

11:14, 13.07.2018
Госсобрание Марий Эл поддержало повышение пенсионного возраста
Фото: google.ru/maps/скриншот

Депутаты Госсобрания Марий Эл одобрили проект пенсионной реформы, предполагающей увеличение пенсионного возраста. Они договорились подготовить конкретные предложения ко второму чтению проекта в Госдуме.

В республике закон о повышении пенсионного возраста прошел представление на Дне депутата и обсуждение в комитетах Госсобрания. Только после этого его рассмотрели на 38-й сессии регионального парламента, передает телеканал МЭТР.

Напомним, что депутаты Нижегородской области также поддержали пенсионную реформу. Тогда как в Саратовской облдуме при обсуждении проекта дело дошло до драки.

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