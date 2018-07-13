Госсобрание Марий Эл поддержало повышение пенсионного возраста

Депутаты Госсобрания Марий Эл одобрили проект пенсионной реформы, предполагающей увеличение пенсионного возраста. Они договорились подготовить конкретные предложения ко второму чтению проекта в Госдуме.

В республике закон о повышении пенсионного возраста прошел представление на Дне депутата и обсуждение в комитетах Госсобрания. Только после этого его рассмотрели на 38-й сессии регионального парламента, передает телеканал МЭТР.

Напомним, что депутаты Нижегородской области также поддержали пенсионную реформу. Тогда как в Саратовской облдуме при обсуждении проекта дело дошло до драки.