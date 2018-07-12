Нижегородские депутаты поддержали пенсионную реформу
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили проект пенсионной реформы, предполагающий увеличение пенсионного возраста.
На сегодняшнем заседании регионального парламента за проект постановления фракции «Единой России», поддерживающий инициативу, проголосовали 35 представителей фракции, передает «Коммерсант».
КПРФ и ЛДПР проголосовали против. Партии предложили собственные проекты, предлагающие негативные заключения на проект пенсионной реформы, однако представители «Единой России» отклонили их.ОбществоВласть
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