Саратовские депутаты устроили скандал во время голосования за пенсионную реформу

Саратовские депутаты областной думы от партии КПРФ устроили скандал во время голосования за законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

Ранее после обсуждения мнения всех фракций председатель думы Иван Кузьмин предложил перейти к голосованию. По его итогам большинство депутатов поддержали предложенную правительством пенсионную реформу. Против высказались представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Во время голосования и оглашения результатов коммунисты переоделись в майки с надписью «КПРФ против повышения пенсионного возраста» и громко скандировали слово «позор», пишет «Четвертая Власть».

Напомним, перед началом заседания облдумы произошла потасовка между депутатами и охранниками.