Новости общества

13:27 МСК
Новости раздела
Общество

Саратовские депутаты устроили скандал во время голосования за пенсионную реформу

12:33, 11.07.2018 1
Саратовские депутаты устроили скандал во время голосования за пенсионную реформу
Фото: kprf-saratov.ru

Саратовские депутаты областной думы от партии КПРФ устроили скандал во время голосования за законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

Ранее после обсуждения мнения всех фракций председатель думы Иван Кузьмин предложил перейти к голосованию. По его итогам большинство депутатов поддержали предложенную правительством пенсионную реформу. Против высказались представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Во время голосования и оглашения результатов коммунисты переоделись в майки с надписью «КПРФ против повышения пенсионного возраста» и громко скандировали слово «позор», пишет «Четвертая Власть».

Напомним, перед началом заседания облдумы произошла потасовка между депутатами и охранниками.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:44
    Какие страсти! А у нас БУЛДЫРАБЫЗ!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем