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«Татнефть» попала в десятку привлекательных для инвесторов российских компаний

09:18, 13.07.2018
«Татнефть» попала в десятку привлекательных для инвесторов российских компаний
Фото: tatneft.ru

Татарстанская «Татнефть» заняла 10-е место в рейтинге привлекательных для инвесторов российских компаний. Топ составило американское аналитическое агентство The Boston Consulting Group.

Отмечается, что три компании из России — «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» — стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости. В связи с чем, заняли лидирующие позиции рейтинга, передают «Ведомости».

Ранее «Татнефть» попала в рейтинг крупнейших компаний мира Global 2000, составленный американским журналом Forbes.

АналитикаПромышленностьНефть Татарстан
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