«Татнефть» попала в десятку привлекательных для инвесторов российских компаний
Татарстанская «Татнефть» заняла 10-е место в рейтинге привлекательных для инвесторов российских компаний. Топ составило американское аналитическое агентство The Boston Consulting Group.
Отмечается, что три компании из России — «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» — стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости. В связи с чем, заняли лидирующие позиции рейтинга, передают «Ведомости».
Ранее «Татнефть» попала в рейтинг крупнейших компаний мира Global 2000, составленный американским журналом Forbes.АналитикаПромышленностьНефть Татарстан
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