«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона

«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» на территории России. Соответствующая запись размещена в реестре на сайте Евразийской экономической комиссии.



Зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG получила разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» «торговой марки „Яндекс“, модель YNDX-000SB», говорится в сообщении в едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих. Отмечается, что нотификация была зарегистрирована еще 4 июля.

Напомним, в указанном реестре содержится информация об устройствах, которые могут ввозиться на территорию Евразийского экономического союза.

Ранее «Яндекс» запустил сервис по оказанию услуг с помощью искусственного интеллекта.