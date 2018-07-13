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«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона

00:53, 13.07.2018
«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» на территории России. Соответствующая запись размещена в реестре на сайте Евразийской экономической комиссии.

Зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG получила разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» «торговой марки „Яндекс“, модель YNDX-000SB», говорится в сообщении в едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих. Отмечается, что нотификация была зарегистрирована еще 4 июля.

Напомним, в указанном реестре содержится информация об устройствах, которые могут ввозиться на территорию Евразийского экономического союза.

Ранее «Яндекс» запустил сервис по оказанию услуг с помощью искусственного интеллекта.

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