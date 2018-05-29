«Яндекс» запустил сервис по оказанию услуг с помощью искусственного интеллекта

Новый сервис «Яндекс. Диалоги» запустили сегодня. Он может с помощью голосовых команд заказать пиццу, учить иностранные языки, вызвать такси и другое.

Система постоянно учится и запоминает историю общения с человеком, поэтому в последствии, например, бот в первую очередь будет предлагать ту пиццу, которую обычно заказывал человек, передает корреспондент «Реального времени» с ежегодной конференции Yet another conference 2018.

Отмечается, что система является аналогом голосового помощника «Алиса».

Напомним, недавно компания закрыла сделку по созданию совместного предприятия со Сбербанком.