«Яндекс» запустил сервис по оказанию услуг с помощью искусственного интеллекта
Новый сервис «Яндекс. Диалоги» запустили сегодня. Он может с помощью голосовых команд заказать пиццу, учить иностранные языки, вызвать такси и другое.
Система постоянно учится и запоминает историю общения с человеком, поэтому в последствии, например, бот в первую очередь будет предлагать ту пиццу, которую обычно заказывал человек, передает корреспондент «Реального времени» с ежегодной конференции Yet another conference 2018.
Отмечается, что система является аналогом голосового помощника «Алиса».
Напомним, недавно компания закрыла сделку по созданию совместного предприятия со Сбербанком.ТехнологииIT
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