В Египте осудили 37 торговцев органами

Каирский уголовный суд в четверг приговорил группу из 37 врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами, к различным тюремным срокам.



Шесть организаторов и наиболее активных членов группы суд приговорил к 15 годам лишения свободы в тюрьме усиленного режима, передает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Остальных осудили на 7 и 3 года с отбыванием наказания в тюрьме особого режима. Суд обязал всех преступников выплатить крупные штрафы.

По данным следствия, осужденные склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом жертвы подписывали финансовые документы, которые препятствовали отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.