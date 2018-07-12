Удмуртия сэкономит 1 миллиард рублей на сокращении чиновников — Бречалов

Сокращение чиновников в Удмуртии будет приносить в бюджет республики 1 миллиард рублей ежегодно.



«Мы начали с правительства Удмуртской Республики и с администрации главы, то есть в моей администрации до 1 июня 2019 года 30 процентов сотрудников будет сокращено. Первый шаг мы уже сделали — 31 замминистра получил уведомление о сокращении», — цитирует ТАСС главу Удмуртии.

Следующим шагом станут подведомственные учреждения, сейчас их всего 450. Третий шаг — это муниципальные, районные и городские округа. При этом первый шаг принесет 164 млн рублей в год, в итоге республика планирует выйти на 1 млрд рублей в год экономии.

«Экономика республики не обладает такими возможностями, чтобы кормить такую огромную армию чиновников, эти же деньги мы можем направлять на социальную сферу, где у нас накопился большой объем проблем по социальной инфраструктуре — детские сады, школы», — добавил Бречалов.

Ранее Бречалов подписал указ «Об оптимизации численности работников государственных органов УР». Документ предполагает сокращение чиновников на 15%.