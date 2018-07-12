Суд отказался признавать недействительными сделки ТФБ с физлицами почти на 15 миллионов рублей

Арбитражный суд Татарстана (АС РТ) отказался признавать недействительными три сделки ПАО «Татфондбанк» с физическими лицами на общую сумму 14,6 млн рублей.



Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего банка 13 и 15 декабря 2017 года подало в татарстанский арбитраж два заявления о признании недействительными сделок ТФБ с физлицами, говорится в сообщении АСВ.

Банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов и выдачи наличных средств со счетов в «Татфондбанке». Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 6 и 9 июля 2018 года в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего банком отказано.

Ранее АС РТ отказал АСВ в признании недействительными сделок «Татфондбанка» на 34,7 млн рублей.

