Налоговик из Татарстана возглавил УФНС Дагестана — СМИ

Новым руководителем Управления ФНС России по Республике Дагестан стал Газинур Апсялямов, ранее возглавлявший Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №10 по Республике Татарстан.

Назначение Апсялямова на новую должность уже произошло, сообщает Dag.Life со ссылкой на источник.

Ранее «Реальное время» анализировало доходы ключевых фигур в правительстве Дагестана. Недавно перешедший на работу в этот регион Артем Здунов, бывший министр из Татарстана, оказался самым богатым чиновником в правительстве республики.

