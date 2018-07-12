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Налоговик из Татарстана возглавил УФНС Дагестана — СМИ

20:13, 12.07.2018

Новым руководителем Управления ФНС России по Республике Дагестан стал Газинур Апсялямов, ранее возглавлявший Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №10 по Республике Татарстан.

Назначение Апсялямова на новую должность уже произошло, сообщает Dag.Life со ссылкой на источник.

Ранее «Реальное время» анализировало доходы ключевых фигур в правительстве Дагестана. Недавно перешедший на работу в этот регион Артем Здунов, бывший министр из Татарстана, оказался самым богатым чиновником в правительстве республики.

ОбществоВласть Татарстан
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