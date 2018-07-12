Иван Сухих остается в «Ладе», Стрельцовы перешли в «Адмирал»

Хоккейный клуб «Лада» продлил контракт с защитником Иваном Сухих на один год, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

В сезоне 2017/18 Иван выступал за самарский ЦСК ВВС, набрав 9 (3+6) очков в 41 матче. Также Сухих сыграл за «Ладу» в КХЛ в одном матче прошедшего сезона.

Сегодня, 12 июля, «Адмирал» из Владивостока заключил однолетние контракты с братьями Стрельцовыми — Александром и Василием, которые в прошлом сезоне выступали за клуб из Тольятти.



Напомним, «Лада» исключена из состава участников 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги.

