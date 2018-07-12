Росфинмониторинг вместе с Верховным судом пресек вывод за рубеж 50 млрд рублей

Росфинмониторинг совместно с Верховным судом пресек вывод за рубеж 50 млрд рублей на основании неправомерных судебных решений. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наиболее серьезная тема, которую мы в рамках комиссии (о противодействии незаконным финансовым операциям) рассматриваем, — это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить (вывод) где-то порядка 50 млрд рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда РФ), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что с 2000 года из России было незаконно вывезено более $430 млрд.