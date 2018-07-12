Работники старшего возраста являются подарком для предпринимателей, заявили в Роструде

Люди старшего возраста являются подарком для предпринимателей. Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов.

«То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос (увеличения пенсионного возраста, — прим. ТАСС), это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ будет вести мониторинг случаев увольнения пенсионеров с предприятий.