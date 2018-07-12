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В Ижевске активисты собрали на благоустройство пустыря за Верховным судом 10 миллионов рублей

17:22, 12.07.2018
В Ижевске активисты собрали на благоустройство пустыря за Верховным судом 10 миллионов рублей
Фото: vk.com/argo18

Активисты Ассоциации развития города Ижевска (АРГО) отчитались о собранных на благоустройство «Открытого сада» средствах. Им удалось добыть уже более 10 млн рублей.

При этом в АРГО отмечают, что на полную реализацию проекта необходимо 13,8 млн рублей. Денег пока не хватает на коворкинг и некоторые элементы детской площадки, говорится в сообщении организации.

Напомним, что в апреле урбанисты выдвигали проект на общественное обсуждение. Они планируют благоустроить пустырь между зданием администрации Ижевска, офисом «Ростелекома», Верховным судом и переулком Северным.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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