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Жителей Ижевска позвали на презентацию концепта «Открытого сада» за горадминистрацией

10:41, 06.04.2018

Активисты Ассоциации развития города Ижевска (АРГО) пригласили местных жителей на презентацию концепта благоустройства сквера за городской администрацией. Общественное пространство предлагается назвать «Открытый сад».

Презентация назначена на завтра, говорится в сообщении на странице АРГО в соцсети «ВКонтакте».

Участок между зданием администрации Ижевска, офисом «Ростелекома», Верховным судом и переулком Северный был заброшен больше 35 лет. Теперь активисты предлагают благоустроить его.

На презентации покажут концепцию, созданную вместе с жителями города, фирменный стиль «Открытого сада», проект озеленения и базового благоустройства, дополнительные архитектурные объекты, которые могут быть реализованы, если найдется финансирование.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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