Жителей Ижевска позвали на презентацию концепта «Открытого сада» за горадминистрацией

Активисты Ассоциации развития города Ижевска (АРГО) пригласили местных жителей на презентацию концепта благоустройства сквера за городской администрацией. Общественное пространство предлагается назвать «Открытый сад».

Презентация назначена на завтра, говорится в сообщении на странице АРГО в соцсети «ВКонтакте».

Участок между зданием администрации Ижевска, офисом «Ростелекома», Верховным судом и переулком Северный был заброшен больше 35 лет. Теперь активисты предлагают благоустроить его.

На презентации покажут концепцию, созданную вместе с жителями города, фирменный стиль «Открытого сада», проект озеленения и базового благоустройства, дополнительные архитектурные объекты, которые могут быть реализованы, если найдется финансирование.