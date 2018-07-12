Владимир Чагин: «Энергетика болельщиков передалась футболистам»

Российский автогонщик, семикратный победитель «Ралли Дакар», укротитель «КАМАЗов» Владимир Чагин на «Кубке болельщиков — 2018» на Красной площади рассказал о роли болельщиков для сборной России на ЧМ-2018:

— Я, как человек из спорта, знаю ценность и важность болельщиков для спортсменов. Какие они силы придают спортсменам, какой дух они развивают, раскрывают скрытый потенциал спортсмена. Чемпионат мира — наглядный пример того, в каком состоянии находились мы до чемпионата мира и сейчас. Какие только слова мы не слышали о наших ребятах, но они собрались с силами, духом, почувствовали, сколько за них переживают, и сделали чудо. Энергетика болельщиков передалась футболистам. Мы увидели, что футбол нужен России, и я уверен, что после этого чемпионата мира начнется стремительное развитие футбола в стране, — сказал Чагин корреспонденту Sport24.ru.

