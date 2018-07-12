БК «Нижний Новгород» подписал контракт с Аароном Бруссардом

«Нижний Новгород» подписал однолетний контракт с американским защитником Аароном Бруссардом, сообщает официальный сайт команды.

Новичок волжан отыграл шесть лет в Европе. Играл в Исландии, Франции и Польше.

— В «Нижнем Новгороде» должна начаться новая глава в моей карьере. Я многое слышал об этом клубе. Знаю, что в прошлом сезоне команда добилась успехов в Единой Лиге ВТБ, а значит, в нынешнем нам всем предстоит много трудиться, чтобы улучшить результаты. Тренер Лукич уже объяснил мне, что видит меня на позиции комбогарда, при этом мне предстоит не только создавать ситуации партнерам и забивать самому, но и много работать в защите. В принципе, в предыдущей команде у меня была похожая роль, так что осталось только познакомиться с одноклубниками и начать работать, — цитирует баскетболиста официальный сайт нижегородцев.



В сезоне-2017/18 Бруссард выступал в польском чемпионате в составе клуба «Домброва-Гурнича». Клуб занял шестое место в лиге, а статистика Бруссарда достигла показателей в 14,3 очка (39,7% — трехочковых, 48,6% с игры), 5,4 подбора, 4,6 передачи и 1,5 перехвата.