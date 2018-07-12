Верховный суд РТ увеличил компенсацию до 50 тыс. рублей за смерть мужчины после пытки «ласточкой»

Верховный суд Татарстана в четверг увеличил в 5 раз сумму компенсации морального вреда в пользу Сергея Дроздова, чей брат умер после пытки «ласточкой» в отделе полиции «Юдино».

Теперь МВД РФ обязано выплатить истцу 50 тыс. рублей вместо ранее назначенных Кировским райсудом Казани 10 тыс., сообщили «Реальному времени» в правозащитной организации «Зона права».

«Мизерная компенсация, присужденная на национальном уровне, станет дополнительным доводом при рассмотрении жалобы Сергея Дроздова, которая уже находится в ЕСПЧ, — заявил руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.