На Зеленодольском заводе заложили два теплохода для Татарстана

Сегодня на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького заложили два пассажирских речных теплохода для нужд Татарстана. В мероприятии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает корреспондент «Реального времени».



Суда проектов 03620 (пассажировместимость 250 человек) и 03621 (пассажировместимость 150 человек) спроектированы на АО «Зеленодольское ПКБ». Они представляют собой дизельные теплоходы с кормовым расположением машинного отделения и носовым размещением рулевой рубки.



Предполагается, что теплоходы будут использованы для прогулочных и экскурсионных рейсов.

Отметим, что закладка теплоходов состоялась в рамках официального открытия судостроительной корпорации «Ак Барс», которая создана по инициативе Акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.