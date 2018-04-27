На Зеленодольском заводе заложили два теплохода для Татарстана
Сегодня на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького заложили два пассажирских речных теплохода для нужд Татарстана. В мероприятии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает корреспондент «Реального времени».
Суда проектов 03620 (пассажировместимость 250 человек) и 03621 (пассажировместимость 150 человек) спроектированы на АО «Зеленодольское ПКБ». Они представляют собой дизельные теплоходы с кормовым расположением машинного отделения и носовым размещением рулевой рубки.
Предполагается, что теплоходы будут использованы для прогулочных и экскурсионных рейсов.
Отметим, что закладка теплоходов состоялась в рамках официального открытия судостроительной корпорации «Ак Барс», которая создана по инициативе Акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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