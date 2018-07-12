Бречалов встретился с кандидатами на пост главы Ижевска
Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с кандидатами на должность главы Ижевска. На неформальной встрече они рассказали главе республики о своих программах.
«Люди с самым разным опытом и навыками, выбрать лучших конкурсной комиссии будет непросто. Но главное, что он есть, этот выбор», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бречалов.
Он рассказал о Жайме Лернере из Бразилии, который трижды избирался мэром города Куритиба. Глава Удмуртии привел цитату бразильского чиновника: «Ты начинаешь мыслить творчески, когда зачеркиваешь ноль у бюджета».
«Ижевску нужен свой Жайме Лернер», — завершил свою мысль руководитель республики.
Напомним, что повторные выборы главы Ижевска назначены на 10 августа. По слухам, главным кандидатом на пост является предприниматель Константин Сунцов.ОбществоВласть Удмуртия
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